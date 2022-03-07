قوات البوليساريو تركز هجماتها على جنود الاحتلال المتمركزة بقطاعي أتويزكي والمحبس

أفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أنه منذ أن تم استئناف الكفاح المسلح بعد الخرق المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار وجدار الذل والعار المغربي يشكل مسرحا يوميا للعمل القتالي لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي استهدفت تخندقات وجحور قوات العدوا المغربي ، بأقصاف مركزة وعنيفة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وحسب البيان فقد استدفت خلال هذا الأسبوع وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي المحبس وأتويزكي، مستهدفة تمركزات قوات الاحتلال بمناطق أكويرة ولد ابلال ، سبخة تنوشاد ، أكرارة الفرسيك ، أمحيبس التدريب ، أعكد اركان ولعران ، كصيبة الشهداء ، أكرارة العربي .

كما تم تدمير مقر قيادة الفيلق الثالث والأربعين بقطاع المحبس وخلف التدمير خسائر فادحة منها تدمير بطارية 21 PM بشكل كلي .

في حيز نفذت مفارز وتشكيلات متقدمة من الجيش الصحراوي عمليات عسكرية بطولية ضد قوات العدو بالقطاعين المذكورين خلال بحر هذا الاسبوع مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور قوات الاحتلال المتمركزة على طول جدار الذل والعار، يضيف ذات البلاغ.

رمزي أحمد توميات

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