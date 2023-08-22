قمة بريكس: جناح الجزائر يعرف توافدا لافتا من قبل عدة دول

22 أغسطس، 2023

عرف الجناح الجزائري المنظم من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، على هامش قمة مجموعة بريكس بجنوب إفريقيا، توافدا من قبل عدة دول حاضرة بالمعرض وحسب بيان لوزارة التجارة،

ويعد المعرض، بمثابة منصة لعرض منتجات وخدمات من طرف شركات ومؤسسات افريقية. بالإضافة إلى مؤسسات من روسيا، الصين، الهند والبرازيل.

وحسب المصدر فقد أشرف على الجناح الجزائري، مؤسسة “تصدير” فرع الشركة الوطنية المعارض والتصدير “صافكس”.

ويعتبر شباك وحيد يجمع ممثلين عن الهيئات العمومية (الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “الجكس”، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمسرع العمومي للمؤسسات العمومية “الجيريا فونتور”

رمزي أحمد توميات

22 أغسطس، 2023

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