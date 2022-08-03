قلي: منح 63 رخصة مسبقة جديدة لصنع اللوازم المدرسية

3 أغسطس، 2022

كشف اليوم الأربعاء، المدير العام لضبط النشاطات و تنظيمها بوزارة التجارة و ترقية الصادرات سامي قلي، عن تسليم 63 رخصة مسبقة جديدة لصنع اللوازم المدرسية بالموازة مع قرار فتح أسواق الرحمة تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وأفاد قلي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم فتح سوق ولائي كبير للأدوات المدرسية عبر 58 ولاية يتم على مستواها بيع الأدوات المدرسية المآزر ، محفظات و أحذية إضافة إلى بيع كتب الدعم المدرسي”.

هذا و كان وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق قد أسدى تعليمات بمرافقة تجار الأدوات المدرسية، من أجل التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال استحداث “أسواق رحمة” لهذه المواد عبر كافة التراب الوطني.

وللإشارة فإن أسعار الأدوات المدرسية، عرفت ارتفاعا جنونيا في السوق بلغت نسبته 150 الى 250 بالمائة، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة من 95 الى 145 دينارا ، وتجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء العام الدراسي الجديد.

رمزي أحمد توميات

3 أغسطس، 2022

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