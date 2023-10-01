قفزة نوعية عالمية للجامعات الجزائرية في تصنيف التايمز لعام 2023

أعلن حكيم حريك، رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي، اليوم الأحد، عن التقدم الكبير الذي أحرزته الجامعات الجزائرية على الساحة العالمية في تصنيف “التايمز” لعام 2023، مشيرًا إلى رغبته في تحويل المؤسسات الجامعية إلى محرك للتنمية الاقتصادية.

وخلال مشاركته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أشار حريك إلى تصنيف 23 مؤسسة جامعية جزائرية في ترتيب “التايمز” العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة المغرب العربي والمرتبة الثانية على مستوى إفريقيا.

وأوضح حريك أن هذه القفزة النوعية شهدتها الجامعات الجزائرية بزيادة عدد المؤسسات التي تم تصنيفها بعشرة مؤسسات جامعية مقارنة بالعام السابق 2022 حيث تم تصنيف ثلاثة عشرة جامعة جزائرية.

وفسّر حريك أن تصنيف “التايمز” يعتمد على 19 مؤشرًا مقسمة إلى خمسة محاور تشمل جودة التعليم ونوعية البحث العلمي وبيئة البحث وجودته وعلاقته بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح الدولي والصناعة.

وشدد حريك على أهمية تعزيز ثقافة التصنيف في المؤسسات الجامعية والبحثية بالجزائر، معبرًا عن تطلعه للحصول على مزيد من التصنيفات العالمية مثل تصنيف شنغهاي. وأكد على أنهم يعملون على تشجيع الباحثين على نشر أعمالهم في المجلات العلمية العالمية بهدف تحسين ترتيب المؤسسات الجامعية.

وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم الجامعي، أوضح حريك أن هدفها الرئيسي هو جعل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث قوة دافعة للتنمية الاقتصادية، وأن زيادة الإنفاق وتعزيز نسبة الاقتباسات العلمية ستسهم في ذلك.

واختتم حريك بالدعوة إلى توسيع التعاون الدولي للجامعات الجزائرية وزيادة التفاعل مع نظيراتها العالمية، مع التأكيد على أن هذا التعاون سيساهم في تحسين المرتبة العالمية للجامعات الجزائرية.

خديجة مقداد

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