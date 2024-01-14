 قطاع التعليم العالي يُحقق قفزة نوعية

كشف اليوم الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في ندوة صحفية، عن النتائج المسجلة في قطاعه.

وأوضح، بداري أن عدد المشاريع المسجلة في القرار الوزاري 1275 بلغ 6075 مشروع. منها 5933 في طور الماستر و134 ليسانس و8 دكتوراه.

أما عن عدد المشاريع التي تمت مناقشتها فقد بلغ 6058 مشروع، وعدد المشاريع المسجلة في منصة startup dz هو 3800 مشروع.

في حين بلغ عدد المشاريع الحاصلة على وسم لابل مشروع مبتكر 405 منها 12 تحولت إلى مؤسسة. وبلغ عدد المشاريع الموجهة لتكون مؤسسات مصغرة 1700 مشروع.

كما قدم ذات المتحدث أرقاما مهمة حول مختلف المشاريع البحثية، حيث بلغ عدد مشاريع البرامج الوطنية للبحث 203 مشروع. وعدد المشاريع ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي 421، والمشاريع الخاصة بمراكز البحث 475، والمشاريع الابتكارية قيد الإنجاز 38 مشروع.

في حين عرفت المنشورات العلمية، قفزة نوعية، حسب الوزير، حيث إنتقلت من 86 مقال سنة 2010 لكل مليون نسمة، إلى 358 مقال سنة 2022.

أما بالنسبة لمنصة المجلات العلمية الجزائرية، بلغ عدد المجلات 987 وأزيد من 250 ألف مقال، في حين عرفت المنصة، 108 مليون زائر وأكثر من 97 مليون تحميل.

وكل هذا مكن الجزائر من تبوأ المركز الأول في تصنيف معامل الأرشيف العربي.

هذا وارتفع عدد أطروحات الدكتوراه المناقشة من 190 سنة 2000 إلى أزيد من 3000 سنة 2018.

في المقابل عرفت براءات الاختراع قفزة كبيرة سنة 2023 إلى “1300” مقارنة مع السنوات الماضية

رمزي أحمد توميات

فيما بلغ عدد النماذج الإبتكارية من أجل إيجاد حلول لمشاكل تعرض الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكذلك لإنشاء شركات ناشئة أو فرعية، 465 نموذج قابل للتثمين

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