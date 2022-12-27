قضية التمويل الخفي لمنظمات إرهابية…تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافذ ضد زيطوط وأمير ديزاد

قضية التمويل الخفي لمنظمات إرهابية…تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافذ ضد زيطوط وأمير ديزاد

أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أحكاما غيابية في حق المتهمين الفارين أمثال العربي زيطوط وأمير ديزاد.

وسلطت المحكمة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج حق كل من ” محمد زيطوط “،” أمير بوخرس”، ” ط.م”، ” ب .ر” و” ع.ف” مع تأييد أمر امر القبض الدولي قي حقهم.

كما وقعت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج في حق المتهمين ” ع.محمد”، ع.ن.إ”، و”،ب.ز”، مع اصدار أوامر بالقبض في حقهم.

في حين شملت الأحكام القضائية المتهمة ” س.ح” بادانتها ب 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع اصدار أمر بالقبض في حقها.

وتم الحكم على المتهمين غيابيا بعدما التمست النيابة العامة تسليط نفس العقوبة لمتابعتهم بجنايات تتعلق بجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو استقرار مؤسساتها وسيرها العادي والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والامن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه.

بالاضافة الى جنحة عرض لانظار الجمهور وحيازة منشورات من شأنها الاضرار والمصلحة وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، جنحة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

رمزي أحمد توميات

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