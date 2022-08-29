قسوم: الريسوني سيندم وسيحاسب نفسه عن كل كلمة قالها بحق الجزائر

29 أغسطس، 2022

أكد اليوم الإثنين، رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم، على أن الريسوني سيندم وسيحاسب نفسه عن كل كلمة قالها بحق الجزائر.

وقال قسوم خلال ندوة صحفية، أن:” الفتنة التي احدثها الريسوني كان بامكان ان نتغاضى عنها لكن بما انها صدرت عن عالم متخصص ونشأ في احضان العالم الاسلامي، فهذا غير مقبول وشيء مؤسف يصدر من شخص كان يجب ان يتحلى بالقيم”

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”كل ماتكون مناسبة قادمة نطالب اي انسان بالاعتذار، وواذا التقينا به سنقول له انت مطالب بالاعتذار الى الجزائر”.

وتابع رئيس الجمعية، قائلا أن:” الجمعية قررت تجميد وتعليق عضويتها في الاتحاد العالمي لعماء المسلمين، بعد تصريحات الريسوني الى غاية الجمعية العمومية العادية الثانية، لكن بعد استقالته امس الاحد، فنحن اعضاء بالاتحاد بكامل صلاحيتنا الان”.

أما بخصوص اختيار من سيكون على رأس الاتحاد، قال نفس المسؤول، أن:” سيكون الاختيار والمواصفات المطلوبة، ومن سندعمه لتبوا هذا المنصب”، مبرزا أن مكانة العلماء في المجتمع يجب ان تكون المكانة المتميزة والخاضة لان العالم يعمل على الوحدة والوئام والمحبة ليس داخل وطنه بل مع الامة التي ينتمي اليها.

كما حيا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على الموقف الذي انتهى اليه وهي استقالة الريسوني، مبرزا ان العالم ينصح من اجل الوحدة وليس من اجل الشتات.

رمزي أحمد توميات

29 أغسطس، 2022

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