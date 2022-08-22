قريبا…عرض تقرير مفصل حول إنحراف القطارات وترمل السكك الحديدية على الحكومة

ترأس اليوم الإثنين، وزير النقل، عبد الله منجي، اجتماعا خصص لظاهرتي انحراف القطارات و ترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية حسبما أفادت به وزارة النقل في بيان لها.

ووفقا لنصالبيان، فقد تطرق لأثار و تداعيات الظاهرتين اللتين تسجلان ارتفاعا مقلقا وبصفة مستمرة، مؤثرة بذلك على عملية نقل المسافرين و البضائع، و على نشاط و أداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

ومن جهته، قدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عرضا ذكر من خلاله بأهم الأسباب و العوامل التي تسببت في تكرار ظاهرة انحراف القطارات و ترمل السكك الحديدية في بعض المناطق الصحراوية, ومختلف التكاليف المنجرة عن أشغال الصيانة و معالجة الشبكة، وكل الإجراءات المتخذة على عاتق المؤسسة أو تلك المتكفل بها عن طريق مساعدات و إعانات الدولة.

و طلب الوزير من المدير العام للشركة، إعداد تقرير مفصل يتضمن أبعاد هاتين الظاهرتين و مختلف أسبابهما, وحجم الشبكة الواجب صيانتها و إعادة تأهيلها، في إطار برنامج استعجالي يعرض في أقرب الآجال على الحكومة.

رمزي أحمد توميات

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