أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” عن قبول 62 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، مؤكدة أن عملية معالجة الملفات ستتواصل إلى غاية إستكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في بيان لها، أنه تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم عقد جلسة العمل السادسة في سنة 2022 للجنة الضما. و المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات وذلك بمقر الوكالة.

ووفقا لنص البيان فقد تم خلال هذه الجلسة دراسة 538 ملف مقدم من طرف ممثلي بنوك ولاية ميلة. حيث تم قبول 62 ملفا للتعويض بما يفوق 104 مليون دج.

في حين تم تأجيل 431 ملفا كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الإتفاقيات المبرمة مع محتلف القطاعات.

كما تمت تسوية وضعية خمسة ملفات نهائيا حيث تمت الموافقة على تسديد كل الأقساط البنكية في حين تم رفض 40 ملفا لعدم إستيفائه شروط التعويض.

ليديا كبيش

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