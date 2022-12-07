قالت اي تمدد سيواجه برد…روسيا تهدد الناتو بلهجة حادة

هدّد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي سيتلقى ردًا تعويضيًا من موسكو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” للروسية، قال ريابكوف “كل عمل له رد فعل، وبناء على ذلك، لم يعد من الممكن النظر إلى التدهور الحاد في الحالة الأمنية الذي حدث في السنوات الأخيرة دون اتخاذ تدابير محددة من جانبنا”.وتساءل “هل تحتاج الدول التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الناتو إلى الانضمام إليه حقا، الأمر متروك لهم في نهاية المطاف، لكننا سنستخلص استنتاجات لأنفسنا، كما فعلنا حتى الآن”.

وكاز قد رحّب الأمين العام لحلف الناتو يس ستولتنبرح بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.

وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.

وكانت قد أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية وهو ما ترفضه تماما.

فايزة. س