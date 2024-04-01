قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش سفينة الإنزال والتدعيم الإمدادي”قلعة بني حماد”

أشرف اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، بالرصيف الشمالي للأميرالية القاعدة البحرية الجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى، على مراسم تفتيش سفينة الإنزال والتدعيم الإمدادي “قلعة بني حماد” رقم المتن 472 حسب بيان لوزارة الدفاع.

وجاءت مراسم التفتيش هذه بعد تنفيذ السفينة لتوقف في ميناء “poole” البريطاني. في الفترة الممتدة من 18 إلى 22 مارس 2024.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أن هذه الخطوة تدخل في إطار برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري البريطاني.

رمزي أحمد توميات

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