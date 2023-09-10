في خطوة منها لمكافحها الفساد و الرشوة…سوناطراك تُطلق منصة إبلاغ رقمية “تكلم /SPEAKUP”

في خطوة منها لمكافحها الفساد و الرشوة…سوناطراك تُطلق منصة إبلاغ رقمية “تكلم /SPEAKUP”

اتّخذت سوناطراك خطوة حاسمة في مكافحة الفساد والرشوة بإطلاقها اليوم، لمنصة إبلاغ رقمية تحت مسمى “سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة “تكلم /SPEAKUP”، حسب ما كشفه بيان المجمع.

و تعتبر منصة الإبلاغ “SPEAKUP” “تكلم” حسب ذات المصدر، آلية تبليغ وتنبيه تندرج في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها سوناطراك، مستندة في ذلك للمعيار إيزو 37001 المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة.

و تمثل منصة “الامتثال ضد الفساد والرشوة في سوناطراك “SPEAKUP” أول منصة رقمية للإبلاغ عن أفعال الفساد والكشف عنها على المستوى الوطني، يضيف المصدر.

و تم تطوير هذه المنصة بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وكذا عن كل انتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك، حسب ما أورده بيان الشركة.

كما تتوافق منصة “SPEAKUP” الرقمية بشكل تام مع توجيهات منظومة إدارة التنبيهات لمعيار إيزو 37002 المعتمد من قبل سوناطراك والذي يضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين كما يضمن أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات.

و تهدف سوناطراك من خلال إنشاء منصة “SPEAKUP”، لتسهيل الإبلاغ الصادق عن أعمال الفساد والرشوة، وتعزز مكافحتها للفساد، وتؤكد مجددا التزامها بإرساء مبادئ الشفافية والانصاف والنزاهة والحفاظ على المصلحة الاقتصادية والعامة، يختم المصدر.

و لمزيد من المعلومات حول منصة الإبلاغ “SPEAKUP”، أتاحت سوناطراك للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الرابط، https://Conformité-SMAC.Sonatrach.dz

شرف الدين عبد النور

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