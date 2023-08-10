في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن… أحمد عطاف يلتقي أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي

في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن… أحمد عطاف يلتقي أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي

إلتقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، وهذا في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، قدّم الوزير أحمد عطاف أمام المشاركين في هذا الاجتماع عرضاً مفصلاً حول الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في سياق الإصلاحات الواعدة التي بادر بها رئيس الجمهورية، حيث أطلعهم على أبرز المؤشرات التنموية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة والتي تثبت التحسن الكبير للحالة الاقتصادية والمالية للبلاد، يضيف المصدر.

كما تطرق أحمد عطاف خلال اللقاء، إلى أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، مذكراً على وجه الخصوص بالترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الاصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 جويلية المنقضي، يفيد بيان الوزارة.

وإلى جانب جهود الحكومة الجزائرية والتزامها بترقية بيئة صديقة للأعمال، ذكّر الوزير أحمد عطاف أن الجزائر تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في افريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، مؤكداً أن هذه المزايا قد تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الجزائر مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية، فضلاً عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي.

الشراكة الجزائرية-الأمريكية: قصة نجاح حقيقية والأفضل آتٍ

وفي كلمته، تطرق وزير الشؤون الخارجية، إلى تاريخ الشراكة الاقتصادية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة، مؤكداً أنها تمثل قصة نجاح حقيقة على مدار الأربعين عاماً الماضية.

و بالنظر لكون الشراكة بين البلدين تنصب بشكل رئيسي على مجال الطاقة الذي يستقطب 90٪ من الاستثمارات الأمريكية، أكد عطاف أن التعاون الجزائري-الأمريكي في هذا المجال أمامه مستقبل واعد بالنظر لما تحوز عليه الجزائر من احتياطيات من الغاز الطبيعي ومن امكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، من جانب، ومن جانب آخر، لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية.

كما شدد الوزير على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها الجزائر، مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة.

وفي ذات السياق، أكد الوزير عطاف، أن قطاع الفلاحة يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد حيث تسعى الدولة الجزائرية لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع، داعياً رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

وفي الختام ، أكد أحمد عطاف أن الاستثمار في الجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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