في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر… أحمد عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد

في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر… أحمد عطاف يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد

إلتقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ببودابست، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجر بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و في مستهل اللقاء، ذكّر الوزير أحمد عطاف بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر وبالتوجه الاستراتيجي الذي أرساه لتعزيز مكانتها ودورها واسهامها في مسار التنمية الوطنية، حسب ذات المصدر.

كما اغتنم الوزير عطاف، هذه الفرصة لإطلاع أفراد الجالية على نتائج المباحثات التي جمعته بنظيره المجري، بيتر سيارتو، والخطوات العملية المتوافق عليها بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين وتعزيز الحوار السياسي بينهما، منوِّهاً في هذا السياق بدور الجالية الجزائرية كجسر بشري وهمزة وصل بإمكانها مواكبة ودعم هذه الحركية الجديدة في العلاقات الجزائرية-المجرية، يفيد المصدر.

ومن جانب آخر، أطلع الوزير أحمد عطاف أفراد الجالية على آخر التطورات المشهودة على الساحة الوطنية، وسلّط الضوء بصفة خاصة على الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، سواء من ناحية تحقيق وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد، أو من ناحية استعادة الجزائر عافيتها الاقتصادية وتدشين عهد جديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الهيكلي التي ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، أو من ناحية تعزيز صلابة الجبهة الداخلية كدرع متين للحفاظ على مكتسبات الأمة الجزائرية أمام التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات المقلقة في المحيط الخارجي للبلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما أورده بيان الوزارة.

وقد شهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً في جو عائلي تم خلاله التطرق إلى أبرز انشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بالمجر وسبل الاستجابة لها ومعالجتها، وكذا استعراض اهتماماتها وتطلعاتها للمساهمة الفعلية في توطيد العلاقات الجزائرية-المجرية وتجندها الدائم لتوظيف كفاءاتها وخبراتها في مختلف المجالات لخدمة الجزائر وتطورها على كافة الأصعدة، يضيف المصدر.

وفي الختام، أشاد الوزير أحمد عطاف بالروح الوطنية العالية التي تميّز الجالية الجزائرية في جميع بقاع العالم وبما يحدوها من حرص دائم على تقوية الروابط التي تجمعها بوطنها، داعياً إياها إلى المواصلة على هذا النحو ومؤكداً أن الدولة الجزائرية تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون ستكون دوماً إلى جانبها لحمايتها ومرافقتها بصفتها جزءً لا يتجزأ من الوطن الأم، الجزائر, يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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