في حصيلة لشهر نوفمبر المنصرم... أمن العاصمة يحجز كميات ضخمة من المخدرات بشتى أنواعها

تمكنت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، شهر نوفمبر المنصرم، خلال معالجتها لـ 7155 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، بالأموال والممتلكات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة و كذا الجرائم المعلوماتية، من حجز كميات معتبرة من المخدرات و المخدرات الصلبة وصل وزنها إلى 5 كلغ و 947 غ من مخدرات (القنب الهندي)، و 2 كلغ و 677غ، من الكوكايين، حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم كذلك حجز 01 كلغ و 229 غ من مادة الهيروين، 4.25غ من الأفيون، و 971202 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و 22 قارورة محلول مخدر، حسب ذات المصدر.

هذا ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني، أرقامها الهاتفية المتمثلة في الخط الأخضر 1548، وخط النجدة 17، و تطبيق ” ألو شرطة “، تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ.

شرف الدين عبد النور

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