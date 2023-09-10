في حصيلة أولية…07 جرحى في حادث انفجار متبوع بحريق في مصنع بالشلف

10 سبتمبر، 2023
في حصيلة أولية…07 جرحى في حادث انفجار متبوع بحريق في مصنع بالشلف

كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها اليوم، عن تسجيل 07 جرحى كحصيلة أولية في حادث انفجار متبوع بحريق بولاية الشلف.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت اسعافاتنا على الساعة 10سا10د من أجل حادث انفجار متبوع بحريق في مصنع بالمنطقة الصناعية اولاد امحمد بلدية الشلف”.
و أضافت ذات المصالح، “خلف الحادث 07 جرحى كحصيلة أولية تم إسعافهم”.
كما أفادت الحماية المدنية بأنه تم السيطرة على الحريق و التحكم فيه، مضيفة أن العملية لا تزال متواصلة.
شرف الدين عبد النور
10 سبتمبر، 2023

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