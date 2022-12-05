في بلاغ هام …وزارة التجارة تحدد موعد دخول قرار ” الكودبار” حيز التنفيذ

5 ديسمبر، 2022

قدمت وزارة التجارة وترقية الصادرات بلاغا هاما لكل المتعاملين الإقتصاديين “المنتجين المحليين” وكذا المستوردين ، بخصوص القرار الوزاري المتعلق بالشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري سيكون يوم 29 مارس 2023.

وأعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الإقتصاديين (المنتجين المحليين) وكذ المستوردين بأن دخول حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق لـ 16 فبراير سنة 2021 المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري (الصادر في الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 28 مارس 2021)، سيكون يوم 29 مارس 2023.

وعليه، طلبت الوزارة من كافة المتعاملين الإقتصاديين والمستوردين الإمتثال لأحكام هذا النص التنظيمي دون انتظار آخر يوم من التاريخ المحدد أعلاه.

كما دعت مصالح الوزارة المتعاملين الإقتصاديين المنتجين والمستوردين المعنيين للتقرب من المديريات الولائية للتجارة وغرف التجارة والصناعة وكذا الجمعية الجزائرية لترميز المواد (GS1 Algeria) لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.

فايزة.س

5 ديسمبر، 2022

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