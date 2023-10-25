في اليوم الـ19 للعدوان الصهيوني…عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة على قطاع غزة

في اليوم الـ19 للعدوان الصهيوني…عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، في اليوم الـ19 للعدوان الصهيوني، وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت أحياء سكنية في قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهاد 16 فلسطينيا في قصف عدد من المنازل في حي تل الهوى، جنوب شرق مدينة غزة، وفي مخيم جباليا والنصيرات، ومنطقة قيزان النجار في خان يونس.

و استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال الحربية، استهدفت منزلا لعائلة عامر، في مخيم خان يونس، جنوب قطاع غزة، حسب ذات المصدر.

وقالت وكالة “وفا”، إن طائرت الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو سعود في حي النجمة بمدينة رفح، جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة.

كما أشارت الوكالة في بيانها إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

كما استشهد 9 فلسطينيين، وأصيب 15 آخرين، بينهم نساء وأطفال جراء قصف الاحتلال بناية سكنية تعود لعائلة الهليس قرب مستشفى القدس في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة، يفيد ذات المصدر.

كما دمرت طائرات الاحتلال الحربية عددا من منازل المواطنين في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة، وفي حي النصر، موقعة عددا من الشهداء والجرحى، يضيف البيان.

و استشهد حسب ما كشفته وكالة وفا، عدد من الفلسطينيين، و أصيب آخرون، في غارة على منزل مأهول لعائلة أبو غبن في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال قصفت بعشرات الصواريخ بما يشبه الحزام الناري الطريق الرئيس شرق مدينة غزة، وتحديدا شرق حيي الزيتون والشجاعية، شرقا.

و يتواصل العدوان الصهيوني، لليوم الـ19 على التوالي موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينين، الذين تقصف منازلهم على رؤسهم، إضافة إلى الدمار المهول في المنازل، والبنايات، والأبراج والشقق السكنية، وفي البنية التحتية.

وكان قد ارتقى أمس الثلاثاء أكثر من 800 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، في 47 مجزرة، نفذها الطيران الحربي الصهيوني.

ووصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 6000 شهيد، وأكثر من 18 ألف مصاب، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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