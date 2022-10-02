في اليوم العالمي للاعنف: الأمم المتحدة تشيد بتثمين ثقافة السلام

2 أكتوبر، 2022

دعت، اليوم الاحد، الامم المتحدة، الى نشر رسالة اللاعنف، و ارساء ثقافة السلام، من خلال التعليم و توعية الجمهور، بمهارات العلاقات السلمية،  مما يؤكد الاهمية العالمية، لمبدأ السلم و الاعنف، و كل ما له صلة بخصال التسامح و التفاهم.

وجاء هذا تزامنا مع احياء اليوم العالمي للاعنف، الموافق للثاني من اكتوبر، خصيصا مع يوم ميلاد، المهاتما غاندي زعيم حركة الاستقلال الهندي.

كما اكدت بأن من أولويات منظمة اليونيسكو، التدريب و البحث في مجال التنمية المستدامة، بالاضافة الى التثقيف في مجال حقوق الانسان، والحكم الرشيد و منع الصراع و العنف.

حورية سعداوي

2 أكتوبر، 2022

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