في الحرب مع أوكرانيا…روسيا تقبل وساطة الفاتيكان

في الحرب مع أوكرانيا…روسيا تقبل وساطة الفاتيكان

رحبت روسيا، بعرض الفاتيكان وساطته لحل النزاع مع أوكرانيا، وفي حين ، أُرجئت محادثات أميركية روسية بشأن نزع السلاح النووي كان مقررا عقدها في القاهرة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن بلاده ترحب بما وصفها بـ”الإرادة السياسية” التي عبّر عنها الفاتيكان للتوسط لحل الصراع، لكنه استبعد حصول هذه الوساطة بسبب “مواقف كييف”، وفق تعبيره.

وكانت موسكو اتهمت كييف مرارا برفض التفاوض بتأثير من حلفائها الغربيين، في حين كرر المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا توصد أبواب التفاوض من خلال مواصلة الحرب على بلادهم.

وقبل 10 أيام كرر البابا فرانشيسكو أن الفاتيكان -وهي أصغر دولة ذات سيادة في العالم ومقر الكنيسة الكاثوليكية وتقع في جنوب أوروبا في قلب العاصمة الإيطالية روما- على استعداد لفعل أي شيء ممكن للتوسط في وضع حد للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ف.س

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