في إطار تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي…جامعة الجزائر 3 تستقبل سفير جمهورية بنغلادش الشعبية

إستقبل مدير جامعة الجزائر3، خالد رواسكي، صبيحة اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجامعة، بدالي إبراهيم، سفير جمهورية بنغلادش الشعبية، محمد ذو القرنين Muhammad Zulqar Nain، وهذا في إطار زيارة مجاملة للجامعة.

و رحب رواسكي، بالسفير والوفد المرافق له، نيابة عن الطاقم الإداري للجامعة من نواب المدير، عمداء الكليات والأمين العام للجامعة، في رحاب جامعة الجزائر3، مشيرا في كلمته إلى كون الجزائر أول بلد عربي يعترف باستقلال جمهورية بنغلادش الشعبية في عام 1971، والذي مهّد لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ابتداءً من 30 جويلية 1973.

من جهته، ذكّر سفير جمهورية بنغلادش الشعبية، بالزيارات التاريخية التي قام بها قادة البلدين، كزيارة رئيس جمهورية بنغلاديش، الشيخ مجيب الرحمن للجزائر لحضور مؤتمر حركة عدم الانحياز سنة 1973، ثم زيارة الرئيس الراحل الجزائري هواري بومدين إلى “دكا”، سنة 1974.

كما قدّم بالمناسبة، مدير جامعة الجزائر 3، لمحة تاريخية عن نشأة الجامعة التي تخرج منها عديد الإطارات والمسؤولين الجزائريين والعرب والأفارقة على وجه الخصوص، مشيرا إلى مختلف التخصصات المدرسة بكليات الجامعة الثلاث ومعهدها، متمنيا أن تكون هذه الزيارة بمثابة فرصة لتمتين العلاقات الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة كون جامعة الجزائر 3 أول جامعة جزائرية تتيح فرصة التسجيل في مجموعات خاصة لدراسة عدة تخصصات حصريا باللغة الإنجليزية.

واعتبر سفير جمهورية بنغلادش الشعبية، هذا اللقاء بمثابة فرصة لتعزيز العلاقات بين جامعة الجزائر 3 والجامعات البنغالية، والسعي لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف بعث التبادل الأكاديمي لفائدة الأساتذة والطلبة والإداريين، وترقية البحث العلمي من خلال النشر المشترك للبحوث والمقالات العلمية في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، ثمّن مدير الجامعة المجهودات التي يقوم بها السفير البنغالي لترقية العلاقات الأكاديمية، مؤكدا على ضرورة العمل سويا على تجسيد كل النقاط المتفق عليها في إطار شراكة استراتيجية مثمرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوصية، خاصة وأنه قد تم اقتراح احتضان محاضرة حول الاقتصاد والسياسة، ينشطها السفير لفائدة الطلبة كخطوة أولى للتعاون.

هذا و عبّر سفير جمهورية بنغلادش الشعبية، في الأخير، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الثري وبحفاوة الاستقبال، متمنيا زيارة الجامعة مجددا في مناسبات أخرى لتوطيد العلاقات الأكاديمية الجزائرية البنغالية

شرف الدين عبد النور

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