في إطار برنامج السكن الريفي… إطلاق الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للإسترداد

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها، اليوم، لكافة العمال الأجراء والمتقاعدين، عن إطلاق الدورة الأولى لتلقي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للإسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في إطار برنامج السكن الريفي، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 02 جانفي 2024، و هذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتبعا لإعلان الوزير الأول المتعلق بإعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وعليه، وضع الصندوق في إطار رقمنة خدمات القطاع وتقريب الإدارة من المواطن، تحت خدمة الراغبين في الاستفادة من الإعانة المالية؛ المنصة الالكترونية https://aide-rurale.fnpos.dz/، التي يتم من خلالها حصريا استقبال الطلبات دون التنقل إلى مقرات الصندوق، وكذا إمكانية الاطلاع على شروط الاستفادة وغيرها من الخدمات الإلكترونية المندرجة في إطار تطبيق الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية، الرامي إلى تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، حسب ذات المصدر.

ولضمان التسيير الأمثل والشفاف للطلبات الإعانة، أوضحت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيانها، أن الدورة الأولى تمتد 30 يوما إلى غاية الأربعاء 31 جانفي 2024، حيث سيتم فتح دورات أخرى فور الانتهاء من دراسة ومعالجة كل الطلبات المرسلة خلال الدورة الأولى، يضيف المصدر ذاته.

و في الأخير، كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تخصيص غلاف مالي لهذه العملية بعنوان سنة 2024 قدره 30 مليار دج.

شرف الدين عبد النور

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