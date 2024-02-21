فيصل بن طالب يجيب عن تساؤلات و انشغالات أعضاء المجلس الأعلى للشباب حول القطاع

فيصل بن طالب يجيب عن تساؤلات و انشغالات أعضاء المجلس الأعلى للشباب حول القطاع

حل وزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي فيصل بن طالب،عشية أمس الثلاثاء, ضيفا على الندوة المنظمة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد من طرف المجلس الأعلى للشباب تحت عنوان «ساعة حوار – نتفاعل، نتبادل، نأمل»، وذلك لتقديم عرض حول جهود القطاع في المسائل المتعلقة بالشباب والتعريف بمجهودات الدولة تجاه الشباب وكذا الإجابة عن تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس.

و قد ذكرالوزير, بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر والدساتير والتشريعات الوطنية, كما أكد أن دائرته الوزارية تسهر على الحفاظ على هذا الطابع من خلال النظام الوطني للتضامن في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها طبقا للاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.

ونوه الوزير في مجال التشغيل, الى ارتفاع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023، أي بنسبة قدرها 27%، مؤكدا أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص.

كما أشار بن طالب , لترقية المقاولاتية باستحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، للسماح للشباب العامل من التوجه نحو الاستثمار بعد اكتساب خبرة مهنية ودون قطع علاقة العمل خلال فترة إطلاق المشروع؛

أيضا تحديد مبلغ 24.000 دج كقيمة للاشتراك السنوي لفئة المقاولين الذاتيين خلال المرحلة الأولى لاطلاق النشاط، بعد صدور القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

و ذكرالوزير بخصوص الضمان الاجتماعي, أنه قد تم تأسيس نظام لتسيير التقاعد لصالح أفراد الجالية الناشطين خارج الوطن والراغبين في الحصول على التقاعد، مع تمكينهم من التغطية الاجتماعية لهم ولذوي حقوقهم.

و ختم فيصل بن طالب مداخلته، باستعداد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعاون الدائم والوثيق مع المجلس الأعلى للشباب في كل المسائل المرتبطة بالقطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تم تنظيمها على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ببن عكنون.

سهام قريمش

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