فيديو/ موسى فقي: “سيتمّ فتح تحقيق حول قضية دخول مسؤولة من الكيان الصهـ..يو.ني إلى قاعة أشغال قمّة الاتحاد الإفريقي”

20 فبراير، 2023

كشف  رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد أنّ مصالح الاتحاد تقوم بالتحقيق في قضية دخول مسؤولة من الكيان الصهيـوني إلى قاعة أشغال القمة العادية الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وأكّد فقي أنّ مسألة وجود دولة الكيان في الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب تمّ الفصل فيها العام الماضي ، وتقرّر إرجاؤها إلى قمّة الرؤساء للفصل فيها، وأضاف أنّ المسؤولة التي اقتحمت القاعة لم تكن لها أية دعوة لحضور الأشغال، ما أدى إلى طردها وسيتمّ فتح تحقيق حول القضية.

وليد.ب

20 فبراير، 2023

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