فضائح جديدة للمغرب بإفريقيا

إفتعل السفير المغربي محمد العروشي، يوم أمس بأديس ابابا، مشكلا وعراكا بسبب مداخلة للسفير الصحراوي بجنوب إفريقيا وذلك أثناء اجتماع مشترك بين لجنة السفراء والبرلمان الافريقي. وهذا حسب ما نشرته مستشارة الرئيس الصحراوي النانة لبات الرشيد على الفيسبوك.

وأوضحت في ذات المصدر، أن السفير المغربي قد تفوه بمصطلحات بذيئة وسوقية، التي تعامل بها ضمن جمع محترم من دبلوماسي القارة الافريقية، وقالت أيضا “هي أشياء تعكس ضحالة القاموس المغربي المعتمد على الشتائم والبذاءات وكذلك الأزمة الكبيرة التي تعيشها دولة الاحتلال المغربي داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لوجود الدولة الصحراوية الكاملة إلى جانبها”.

ياسمين بن صغير

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