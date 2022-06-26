فرنسا: الإعلان عن توأمة بين مدينة إيڤري سور سان وبلدية ميجك بولاية آوسرد في مخيمات اللاجئين الصحراويين

فرنسا: الإعلان عن توأمة بين مدينة إيڤري سور سان وبلدية ميجك بولاية آوسرد في مخيمات اللاجئين الصحراويين

أعلن عمدة بلدية إيفري سور سان الفرنسية، يوم أمس خلال إحتفالات عيد المدينة السنوي، عن توأمة مع بلدية ميجك بولاية آوسرد في مخيمات اللاجئين الصحراويين، في إطار التضامن مع القضية الصحراوية والحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والإستقلال.

وتقرر توقيع إتفاقية التوأمة في ولاية آوسرد، بتاريخ 27 فبراير 2023، بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة لذكرى اعلان الجمهورية الصحراوية، بحضور رئيس البلدية وأعضاء مجلسه وسيرافقه مواطني مدينة إيڤري سور سان في رحلة لتجديد التضامن وروابط الصداقة مع الشعب الصحراوي.

و جدد مجلس مدينة إيڤري سور سان إلتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان وتقرير المصير للشعوب والسلام العادل والدائم في العالم،

وفي هذا السياق يأتي الدعم السياسي والإنساني للشعب الصحراوي، الذي يواجه إحتلالا عسكريا من قبل المملكة المغربية منذ إنسحاب السلطات الاستعمارية الإسبانية في العام 1976، كما تؤكد ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي.

ليديا كبيش

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