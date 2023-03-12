فتح 553 سوقا جواريا تضامنيا تحسبا لشهر رمضان الكريم

أعلن اليوم الأحد الأمين الوطني ومدير ديوان الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بن دريس فتح 553 سوق جواري لتوفير المواد الغذائية طيلة شهر رمضان.

وكشف بن دريس، في تصريح خص به القناة الإذاعية الأولى، أنه تم لحد الساعة إنشاء 465 سوقا فيما تباشر باقي الأسواق نشاطها تدريجيا مع شهر رمضان

وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الأسواق ستكون فضاء للمستهلك. تمكنه من إقتناء كل حاجياته الضرورية بأسعار منخفضة.

هذا وستشارك في هذه الأسواق كل القطاعات الوزارية، كما ستخصص في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل لبيع لوازم عيد الفطر، يضيف بن دريس.

رمزي أحمد توميات

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