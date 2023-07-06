فتح رأسمال البنوك العمومية على طاولة الحكومة

قدّم وزير المالية خلال اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عرضا حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية، حسب ما اورده بيان مصالح الوزير الأول.

و يندرج المشروع حسب ذات المصدر، في إطار تكييف هذا القطاع، الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني، مع التحولات الدولية في هذا المجال، حيث يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق.

كما يهدف هذا المشروع كذلك لتنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، يضيف البيان ذاته.

شرف الدين عبد النور

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