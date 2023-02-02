نحو فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك هذه السنة

نحو فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك هذه السنة

أكدت إليزابيت مور أوبين سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر على تعزيز العلاقات الثنائية القوية القائمة بين البلدين، خاصة في المجال الإقتصادي.

وقالت مور أوبين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه :”ومنذ توليها المنصب كانت هناك العديد من المبادرات بين بلدينا”، مضيفة بالقول:”أنا أعتبر أن العلاقات الثنائية قوية وتعرف أيضا تطورا حيث نعمل على توسيع وتعميق روابطنا في مختلف المجالات”.

كما حققنا على وجه الخصوص تقدما معتبرا في علاقاتنا الإقتصادية فضلا عن تحقيقنا لخطوات هامة هذه السنة في مجال الطاقة. وهو قطاع تعاون تقليدي بين بلدينا ولكن أيضا في جميع المسائل الإقتصادية، تتابع ذات المتحدثة

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن القانون الجديد حول الإستثمار يشكل خطوة مهمة للمضي قدما، مضيفة بالقول :”أعتقد أن هذا الإطار الجديد للاستثمار جذاب كثيرا للمؤسسات الأمريكية”.

كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية انها ستعمل خلال عهدتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى الجزائر، مشيرة إلى احتمال التوقيع على إتفاق حول فتح خط جوي مباشر الجزائر-نيويورك “هذه السنة” بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قالت سفيرة أمريكا بالجزائر بخصوص التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه حول هذا الموضوع:” يمكنني القول أننا في مرحلة تفاوض كما أؤكد أن المفاوضات التقنية انتهت وآمل التوصل إلى إتفاق في القريب العاجل خلال هذه السنة”، مبرزة أن هذه الرحلة المباشرة ستغير كليا العلاقة الجزائرية-الأمريكية”.

وأضافت بالقول :”فمن وجهة نظر اقتصادية، إذا كان لدينا رحلة منتظمة فإنها ستسمح بتنقل أفضل للسلع وللأشخاص أيضا. كما ستعمل على تعزيز وتعميق الروابط بين الشعبين”.

وتابعت السفيرة قائلة :”أنه بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي فان هذه الرحلة ستشكل الطريق المباشر نحو الأمم المتحدة”.

رمزي أحمد توميات

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