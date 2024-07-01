فتح تحقيق في شبهة فساد على مستوى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم

أفاد مجلس قضاء الجزائر، في بيان، اليوم، بفتح تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وتتعلق المعلومات، حسب ذات المصدر، بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية.

و تم على إثر ذلك، فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، يضيف ذات المصدر.

كما تم فتح تحقيق قضائي اليوم، ضد 14 متهماً، من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و(ش.ع)، والأمناء العامين السابقين (د. م) و (س.م)، والمناجير العام السابق (ع.أ)، و03 أشخاص معنوية، يفيد البيان ذاته.

و كشف مجلس قضاء الجزائر، أن المتابَعين متهمون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتبديد العمدي لأموال عمومية، وجنح المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

شرف الدين عبد النور