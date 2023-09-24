فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024 بداية من اليوم

فتح باب الترشح للوكالات السياحية لتنظيم حج 2024 بداية من اليوم

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، أنه تم فتح باب الترشح للوكالات السياحية الراغبة في تنظيم حج 1445 ه 2024 م، بداية من اليوم الأحد.

وجاء في نص البيان:” يعلم الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1445 /2024. أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للحج والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة”.

وذلك إبتداء من يوم 24 سبتمبر 2024 مقابل دفع مبلغ 5.000.00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة رقم (رقم64/001006210300000088) المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري وكالة الأبيسار”.

هذا و يودع الملف يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة “تنظيم عملية الحج لموسم 1445 ه 2024 م ولاية المقر الرئيسي للوكالة: …….، لا يفتح”.

كما يوضع الملف لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة مديرية نشاط الحج المديرية الفرعية لتنظيم الحج الكائنة بشارع محمد عليلات بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس القبة الجزائر، إبتداء من تاريخ 26 سبتمبر 2024.

أما عن آخر أجل لاستلام ملفات الترشح، فأكد المصدر أنه سيكون يوم 10 أكتوبر 2023 م على الساعة العاشرة صباحا

رمزي أحمد توميات

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