فتح الموقع الإكتروني للراغبين في اقتناء السكن الترقوي الحر LPL بولاية تيارت

13 نوفمبر، 2022

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، للمواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر، سواء كانوا مقيمين داخل التراب الوطني او خارجه، بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية تيارت.

و ليكن في علم المواطنين المعنيين، بأنه سيشرع التسجيل عبر الموقع و ذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق ل 14/11/2022 على الساعة 11.00 صباحا، و سيتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب.

كما سيشمل الموقع “حي 145 مسكن ترقوي حر المنظر الجميل فولاني تيارت” شقق من نوع : F3 . F5. F4.

هذا و حددت المؤسسة أسعار الشقق،كالآتي:

حيث تتراوح مساحة الشقة f5 من 129.20 متر مربع إلى 129.63 متر مربع،ويبدأ سعرها من 11970380.00 دج إلى 12010219.50 دج
،وتتراوح مساحة الشقة f4 من 114.17 متر مربع إلى 104.75 متر مربع ،ويبدأ سعرها من 10577850.50 دج الى 9705087.50 دج
،في حين تتراوح مساحة الشقة f3 من 84.94 متر مربع الى 90.82 متر مربع، ويبدأ سعرها من 7869691.00 دج الى 8414473.00 دج.

كما دعت المؤسسة المعنيينن، إلى زيارة الموقع من أجل معاينة المشروع عن بعد :
https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

حورية سعداوي

13 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

25 يوليو، 2021

تعيين عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية وسمير عقون ناطقا رسميا لها

26 سبتمبر، 2021

ناميبيا تدعو مكتب مفوضة حقوق الإنسان لإستئناف برنامج البعثات الفنية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

16 يونيو، 2022

توقّف ميترو الجزائر بسبب إضراب مفاجئ للعمال

4 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: