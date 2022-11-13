فتح الموقع الإكتروني للراغبين في اقتناء السكن الترقوي الحر LPL بولاية تيارت

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، للمواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر، سواء كانوا مقيمين داخل التراب الوطني او خارجه، بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية تيارت.

و ليكن في علم المواطنين المعنيين، بأنه سيشرع التسجيل عبر الموقع و ذلك ابتداء من يوم الإثنين الموافق ل 14/11/2022 على الساعة 11.00 صباحا، و سيتم غلق الموقع بعد تسجيل ازيد من 2000 مكتتب.

كما سيشمل الموقع “حي 145 مسكن ترقوي حر المنظر الجميل فولاني تيارت” شقق من نوع : F3 . F5. F4.

هذا و حددت المؤسسة أسعار الشقق،كالآتي:

حيث تتراوح مساحة الشقة f5 من 129.20 متر مربع إلى 129.63 متر مربع،ويبدأ سعرها من 11970380.00 دج إلى 12010219.50 دج

،وتتراوح مساحة الشقة f4 من 114.17 متر مربع إلى 104.75 متر مربع ،ويبدأ سعرها من 10577850.50 دج الى 9705087.50 دج

،في حين تتراوح مساحة الشقة f3 من 84.94 متر مربع الى 90.82 متر مربع، ويبدأ سعرها من 7869691.00 دج الى 8414473.00 دج.

كما دعت المؤسسة المعنيينن، إلى زيارة الموقع من أجل معاينة المشروع عن بعد :

https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

حورية سعداوي

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