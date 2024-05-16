فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا أمام الجمهور يومي الجمعة و السبت

أسدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، المصادف ل 18 ماي من كل سنة، تعليمة إلى كل مدراء المؤسسات المتحفية الوطنية العمومية، ومسؤولي متاحف المواقع تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، بفتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا، أمام الجمهور، يومي الجمعة 17 والسبت 18 ماي الجاري.

وجاء ذلك، حسب بيان وزارة الثقافة، إيمانًا من الوزارة، بأهمية دور المتاحف في نشر الوعي الثقافي والفني، ولتمكين المواطنين من التعرف على كنوز المتاحف الجزائرية، وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع، للتعرف على تراث الجزائر الثقافي.

كما دعت مولوجي، المواطنات والمواطنين، لزيارة المتاحف خلال هذه الفترة، المصادفة لعطلة نهاية الأسبوع، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام فيها، خصوصا وأنها تتزامن وفعاليات الاحتفاء بشهر التراث، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور