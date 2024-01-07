فتح الحسابات في بنك التنمية المحلية رقميا

7 يناير، 2024

أعلن اليوم الأحد بنك التنمية المحلية، بالجزائر العاصمة في بيان له، عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين القيام بفتح حسابات بنكية عبر الأنترنت.

وحسب نص البيان، تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك العمومي لتعزيز الشمول المالي، وستتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية فتح حساب بنكي عن بعد، طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك أو تطبيقه الرسمي على الهاتف المحمول “ديجيت بي دي ال”.

كما تسمح هذه الخدمة المجانية بفتح ثلاث أنواع من الحسابات، وهي الحساب الجاري، حساب الادخار وحساب العملة الصعبة، يضيف ذات البيان

رمزي أحمد توميات

7 يناير، 2024

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