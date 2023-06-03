فايد: 10 آلاف مليار دج حجم القروض الممنوحة لتمويل الإقتصاد الوطني

كشف اليوم السبت وزير المالية لعزيز فايد، عن حجم مختلف القروض والايجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المخصصة تمويل الاقتصاد الوطني.

وأفاد فايد، خلال الإشراف على يوم دراسي حول التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الإستثمارية، أن حجم مختلف القروض والايجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المخصصة تمويل الاقتصاد الوطني، موضحا أن 70 بالمائة من هذا الرقم موجة للاستثمار.

وأضاف ذات المتحدث أن البنوك تسعى من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية إلى المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل وتدعيم المنافسة الاقتصادية وتدعيم الإقتصاد الوطني وقدرته على تحسين المنتوجات.

وأشار وزير المالية، إلى أن البنوك تسعى إلى مرافقة المؤسسات الوطنية للتصدير إلى الخارج وخاصة قارة افريقيا بحكم الموقع الجغرافي للجزائر، مؤكدا أن مثل هذه الأهداف تتطلب العمل الجماعي والمثابرة خدمة للاقتصاد الوطني.

رمزي أحمد توميات

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