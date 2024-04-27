فايد: “إنضمام الجزائر لبنك البريكس في مراحله النهائية”

كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم، بمقر الوزارة، خلال ندوة صحفية بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا ذات الصلة” أن إنضمام الجزائر لبنك البريكس في مراحله النهائية.

و أشار الوزير إلى أن 4.1 بالمائة، نسبة النمو الإقتصادي للبلاد سنة 2023، وهي نفس النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي، يضيف الوزير.

كما كشف لعزيز فايد، أن إحتياطي الصرف بلغ 69 مليار دولار سنة 2023، مؤكدا أن قيمة الدينار الجزائري ارتفعت بنسبة 4.5 بالمائة، مقارنة بالدولار الأمريكي.

هذا و قال وزير المالية، أنه سيتم إدماج بنك التنمية المحلية في البورصة، وذلك خلال الأيام المقبلة.

شرف الدين عبد النور