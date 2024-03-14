فايد: إطلاق خدمة بوابة “فضاء الجزائر” و”طلب الدفتر العقاري” قريبا

أعلن وزير المالية لعزيز فايد، عن إطلاق البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” والتي توفر خدمات للمواطنين والمهنين

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع إتفاقية بين إدارة أملاك الدولة والمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، اين اكد فايد أن رسم البيانات التي يحتاجها قطاع السكن بالرجوع إلى المعلومة المسحية والعقارية لها دور بارز لوضع السياسات بناء على معطيات دقيقة وفعالة.

وأوضح ذات المتحدث أن التبادل البيني بين الوزارتين حول المعلومات والبيانات المسحية والعقارية بصفة آنية من خلال قاعدة بيانات وطنية مركزية. يساهم في تحقيق التطلعات عبر تعويض طريقة العمل الكلاسيكية التي تستغرق وقت طويل ينجم عنها تغير وضعية المترشح.

كما أعلن وزير المالية عن إطلاق البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” التي توفر وظائف أساسية وخدمات للمواطنين والمهنين. وهي محرك بحث متخصص في المجال العقار يحدد المعلومات المسحية والعقارية بكل نجاعة والمساعدة في إتخاذ القرار لمجال التخطيط خاصة المجال العمراني.

كما أن تسهيل تبادل البيانات العقارية بين الوزارات المختلفة وتعزيز قابلية الإستغلال البيني للمعلومات بين مؤسسات الدولة، يضيف نفس المسؤول

وأوضح الوزير الفضاء سيكون مخصص لطلب الخدمات على غرار إستخراج الوثائق المسحية ومستخرج مخطط مسح الأراضي. بالإضافة كذلك إلى تمكن المهنيين والمواطنين من دفع أتاوات والرسوم المرتبطة بهذه التقنيات عبر آلية الدفع الإلكتروني.

كما كشف فايد أنه سيتم قريبا إطلاق بوابة خدمة طلب الدفتر العقاري من تاريخ تقديم الطلب الى الحصول عليه. وسيتم الشروع في إطلاق الخدمة على مستوى ناحية الجزائر وستعمم قريبا لتغطي مناطق الوطن

رمزي أحمد توميات

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