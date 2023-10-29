فايد: إشراك الموثقين في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والضرائب

إستقبل وزير المالية لعزيز فايد ممثلي غرف الموثقين بهدف إشراكهم في عملية الرقمنة. خاصة رقمنة إدارة الأملاك الوطنية والضرائب حسب بيان للوزارة.

ووفقا لنص البيان، فقد فقد عقد فايد، إجتماعا تشاوريا وتنسيقيا، على مستوى دائرته الوزارية، مع ممثلي هيئة الموثقين. بهدف إشراكهم بشكل فعال في عملية رقمنة وزارة المالية وخاصة إدارة الأملاك الوطنية والضرائب.

وحسب ذات المصدر يمثل هذا الإجتماع خطوة إضافية في مسار عصرنة الإدارة العمومية. وجهود الحكومة الرامية الى تسهيل تبادل المعلومات الإلكترونية والكفاءة العملياتية”.

ودعا وزير المالية الموثقين باعتبارهم شركاء أساسيين، إلى تبادل مقترحاتهم في مجال الرقمنة. حيث أن مهاراتهم وخبراتهم ضرورية لضمان نجاح هذا التحول.

وأضاف نفس المسؤول بالقول :”أن مشاركتهم النشطة ضرورية لضمان مواصلة هذه العملية بشفافية ونزاهة. بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول”.

هذا وقد قام فايد خلال اللقاء، بعرض رؤيته المستقبلية لكل من إدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب. المرتكزة على دمج التقنيات المتطورة لتبسيط الإجراءات وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية للمواطن.

كما شدد ذات المتحدث على أن الرقمنة ستعمل على الحد من البيروقراطية وتحسين الكفاءة وزيادة معدل الشفافية، مع تقليل فرص الغش والفساد.

ومن جهتهم رحب ممثلو غرف الموثقين بهذه المبادرة و ثمنوا هذا النهج التعاوني. مؤكدين على أن هذا الاجتماع يمثل فرصة قيمة لمعالجة قضايا محددة تتعلق بالرقمنة. وهي قضايا لا يمكن حلها بشكل فعال إلا من خلال هذه الاجتماعات التنسيقية.

كما أكدوا رغبتهم في العمل جنبا إلى جنب مع هياكل وزارة المالية لتطوير الحلول التي من شأنها تحسين جودة الخدمات وضمان الأمن القانوني. وتسهيل حياة المواطنين و الشركات على حد سواء”.

ومن شأن هذا التعاون بين وزارة المالية و غرفة الموثقين تكريس أهمية التعاون بين القطاع العام وشركائه لتحقيق إصلاحات كبرى. مما يمهد الطريق لعصر واعد من التحول الرقمي لبلادنا.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...