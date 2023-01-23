غلق هذه الطرقات بسبب تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك.الوطني عن غلق العديد من الطرقات على مستوى عدة ولايات٬ وذلك بسبب تركم الثلوج٬

وأفادت ذات المصالح بأن الطرقات المعنية بالغلق تتمثل في:

1-تيزي وزو :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونان.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن.

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

2-البويرة :

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصحاريج.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

3-جيجل:

الطريق الولائي رقم 135ب الرابط بين بلدبتي بوسيف أولاد عسكر و بوراوي بلهادف.

الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة.

الطريق الولائي رقم 137ب الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و إيراقن السويسي.

الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين بلديتي سلمى و بن زيادة و العوانة٬ وكذا الرابط بين بلديتي إيراقن سويسي وسلمى بن زيادة وزيامة منصورية.

الطريق الولائي رقم 41 الرابط بين بلديتي أولاد رابح و سيدي معروف.

الطريق الولائي رقم 40 على مستوى مشتة بني داود بلدية غبالة.

4-بجاية:

الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فقرية تاخليصت بلدية شلاطة.

الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي بجاية و سطيف بالضبط على مستوى منطقة تيزي تانجيت بلدية برباشة.

5-عين الدفلى :

الطريق الولائي رقم 158 على مستوى قرية سيدي نعمان بلدية عين أشياخ.

6-ميلة:

الطريق الوطني رقم 77 على مستوى منطقة السطاح أم الريعة بلدية تسدان حدادة.

الطريق الوطني رقم 77 أ على مستوى مشتة تامنتوت بلدية مينار زارزة.

الطريق الولائي رقم 05 الرابط بين بلديتي فرجيوة و بلعياضي بارباس.

الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين ترعي باينان و الشيقارة.

الطريق الولائي رقم 135 أ الرابط بين بلديتي ترعي باينان و أولاد عسكر.

الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي شلغوم العيد و التلاغمة.

7-سكيكدة:

الطريق الولائي رقم 07 الرابط بين ولبلديتي عين قشرة وبني زيد.

الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين ولايتي سكيكدة وقالمة على مستوى بلدية اولاد حبابة.

الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين وبلديتي بني زيد وعين قشرة على مستوى قرية الطهرة.

الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين وبلديتي بواد زهور وأخنق مايون على مستوى قرية الطهرة.

8-قسنطينة:

الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين بولايتي قسنطينة و ميلة على مستوى بلدية بني حميدان.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

حورية سعداوي

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