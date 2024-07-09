عون يُدشّن وحدة “صناعة_تك” لإنتاج النسيج غير المنسوج

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، بتدشين وحدة “صناعة_تك sinaatec” التابعة للشركة القابضة مدار والمتخصصة في إنتاج النسيج غير المنسوج.

وتنتج هذه الشركة التي أنشأت بعد إعادة تأهيل المصنع الذي كان متوقفا، حسب بيان وزارة الصناعة، تشكيلة متنوعة من المنتجات الطبية الجراحية والصحية، حيث يقدر مبلغ الاستثمار ب 12.5مليار دينار جزائري.

كما يتوفر المصنع، على أحدث المعدات والتجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة، ويوظف 91 عاملا بشكل مباشر، ومن المرتقب أن يرتفع العدد مع نهاية السنة الجارية.

واستمع الوزير علي عون، إلى مختلف الشروحات حول مسار الإنتاج بالإضافة إلى وقوفه عند مخبر مراقبة النوعية الذي يسهر على إجراء مختلف التجارب والتحاليل المتعلقة بمطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها.

وأشاد عون، بالمجهودات المبذولة من طرف العمال، كما ثمّن هذا الإنجاز الذي سيساهم في تغطية احتياجات السوق من النسيج الغير منسوج وبالتالي تقليص فاتوره الاستيراد.

كما أشرف وزير الصناعة، على مراسيم امضاء عقود تجارية لتسويق منتوج شركة صناعة تك.

شرف الدين عبد النور