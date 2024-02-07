عون يعاين مشروع الإسمنت بالجلفة

إستهل وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، زيارته إلى ولاية الجلفة، رفقة والي الولاية، اليوم، بمعاينة مشروع الإسمنت بعين الإبل، الذي توقفت به أشغال الإنجاز منذ سنة 2019، بحيث تقدّر مساحته الإجمالية بـ100 هكتار، بقدرة إنتاجية تبلغ 3 مليون طن في السنة.

وأعطى الوزير عون، عدة توجيهات لإعادة بعثه من جديد، إذ أمر بهذا الشأن بإنشاء لجنة تقنية في القريب العاجل من طرف المؤسسة والتنسيق مع المجمع العمومي “جيكا”، التي ستتولى إنجاز فحص دقيق وشامل حول وضعية المؤسسة من ناحية المنشات والمعدات، مع إعداد خارطة طريق للشروع في استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، لاسيما وأن المشروع من شأنه أن يفتح في المرحلة الأولى 500 منصب عمل مباشر.

سهام قريمش

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