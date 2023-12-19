عون يستقبل وفدا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص و هذه الأوامر التي أسداها

19 ديسمبر، 2023

إستقبل اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفدا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص بقيادة رئيس النقابة، كريم مرغمي، حسب ما أفاد به بيان وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.

و تمحور اللّقاء الذي خُصّص لدراسة العديد من النقاط، خاصة  بعد الزيارات التي قامت بها النقابة لمختلف ولايات الوطن، حول واقع الأدوية بهذه المناطق خاصة الأدوية الجنيسة وضرورة حماية المنتوج الصيدلاني المحلي، حسب ذات المصدر.

و خلال استماع الوزير علي عون لكل هذه الانشغالات التي رفعتها النقابة، أسدى أوامر للفاعلين في قطاع الإنتاج الصيدلاني، تمثلت في إعادة هيكلة المرصد واستحداث أفواج عمل، ضرورة التنسيق مع مصالح وزارة التجارة والصحة حول المكملات الغذائية، القيام بحملات تحسيسية وتوعية حول جودة الدواء الجنس، و إعادة تنظيم سلسلة توزيع الدواء لتنظيم السوق.

وفي الاخير أكد وزير الصناعة، أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة للتشاور والتنسيق بين الشركاء الاجتماعيين، كما ثمّن رئيس النقابة الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والجهود الكبيرة لإزالة العراقيل وتوفير الأدوية في السوق الوطنية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

19 ديسمبر، 2023

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