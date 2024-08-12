عون يستقبل وزير الصناعة والتجارة لجمهورية النيجر

إستقبل اليوم الإثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بمقر الوزارة، وزير الصناعة والتجارة لجمهورية النيجر، صايدو أسمان.

وجاء ذلك حسب بيان وزارة الصناعة، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول وزير الإقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، علي محمد لمين زين إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى.

وبحث الطرفان، حسب ذات المصدر، علاقات التعاون بين الجزائر والنيجر في مختلف النشاطات الصناعية، كما رحّب الوزير علي عون بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وجدّد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين.

شرف الدين عبد النور