عون يتباحث مع السفير العماني بالجزائر سبل تعزيز الشراكة الصناعية

إستقبل اليوم الثلاثاء، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، ناصر بن راشد البرادعي، حيث تباحث الطرفان علاقات التعاون بين البلدين.

و استعرض الطرفان، خلال اللقاء، العلاقات القوية التي تربط بين الجزائر وسلطنة عمان، وتوصلا إلى قناعة بضرورة تعزيز الشراكة الصناعية في مختلف الفروع خدمة لاقتصاد البلدين وضرورة تعزيزها و تطويرها أكثر في مختلف المجالات الصناعية.

كما اتفق الطرفان على وضع مذكرة تفاهم بين وزارتي البلدين المكلفتين بالصناعة لفتح آفاق واعدة للتعاون الصناعي.

و اتفق الطرفان، في الأخير، على عقد إجتماع للجنة مشتركة في التعاون الصناعي بين البلدين في أقرب الآجال.

شرف الدين عبد النور

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