عون: مسؤولون جزائريون ودنماركيون تلاعبوا بدواء الجزائريين

أكد اليوم الإثنين، وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن مصنع الانسولين ببوفاريك لم ينطلق منذ 4 سنوات بسبب بعض المسؤولين الجزائريين والدانماركيين.

وقال عون خلال إشرافه على الدخول الرسمي حيز الإنتاج لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك ولاية البليدة: “مصنع الانسولين ببوفاريك، :” لم ينطلق منذ 4 سنوات لأن بعض المسؤولين الجزائريين والدانماركيين تلاعبوا بدواء الجزائريين”.

وكشف ذات المتحدث، أن الجزائر ستغطي من 40 الى 50 من أدوية الانسولين، مضيفا بالقول: “لماذا تم وقف مصنع الانسولين بقسنطينة منذ 10سنوات وكان يغطي كل مستشفيات؟ سنكشف كل شىء عن قريب”.

للإشارة، أشرف وزير الصناعة الصيدلانية على الدخول الرسمي حيز الإنتاج لوحدة تركيب أقلام الأنسولين ببوفاريك ولاية البليدة أين كف أن المصنع سينتج 60 مليون قلم أنسولين سنويا.

كما كشف عون، أنه سيتم فتح مصنع آخر بببلدية وادي سمار الأسبوع القادم لدعم مصنع بوفاريك في إنتاج أقلام الأنسولين، مبرزا أن، مصنع إنتاج أقلام الأنسولين يعتبر الثاني بعد مصنع تيزي وزو والأكبر في الجزائر.

وأشار ذات المتحدث الى أن المؤسسة الدانماركية والتي تعمل بشراكة مع الجزائر. تغطي 50 بالمئة من الإنتاج العالمي في إنتاج أقلام الأنسولين.

كما كشف وزير الصناعة الصيدلانية، أن 2.5 مليون جزائري مرضى يستعملون الأنسولين، وأن دخول مصنع الإنتاج سيخفض سعر في الأسواق الوطنية.

رمزي أحمد توميات

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