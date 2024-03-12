عون ببرلين للمشاركة في المنتدى السنوي للرابطة الفيدرالية للشركات المتوسطة

يشارك علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، غدا الأربعاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، في المنتدى السنوي للرابطة الفيدرالية للشركات المتوسطة الذي سيقام بمدينة برلين، بجُمهُورِيَّةُ أَلمَانِيَا الاِتِّحَاديَّة.

و أفاد بيان وزارة الصناعة، بأن المنتدى هو لقاء سنوي ينظم في شهر مارس، تحت شعار “يوم المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة”، حيث ستشهد نسخة المنتدى لهذه السنة مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في عالم الصناعة والإقتصاد من ألمانيا ومن خارجها، وسيحضره كل من رئيس وزراء ماليزيا ورئيسة وزراء مملكة تايلاند وعدّة وزراء من بينهم ست وزراء من الحكومة الألمانية.

كما سيتناول المنتدى، حسب ذات المصدر، بحث مواضيع ذات صلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة والتحول الطاقوي والعمالة والتنقل والإتصال.

للتذكير، فإن الجهة المنظمة ممثلة في الجمعية الفيدرالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، وهي أكبر تجمع للشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، والتي يبلغ عدد أعضائها حوالي 55000 عضوا، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة الحجم وضمان وجودها.

شرف الدين عبد النور

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