عملية إعادة تأهيل السد الأخضر ستمسّ 183 بلدية بدءا من ديسمبر القادم

عملية إعادة تأهيل السد الأخضر ستمسّ 183 بلدية بدءا من ديسمبر القادم

أكّدت مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس أن الجزائر وضعت عدة برامج للحد من ظاهرة تغير المناخ من بينها الإنتقال الطاقوي، حيث ستستعمل الطاقات الشمسية وكذا مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر الذي يمس 13 ولاية عبر 183 بلدية .

وأوضحت صليحة فرطاس خلال نزولها ضيفة الثلاثاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة الفلاحة خصصت غلافا ماليا يفوق 10 ملايير دج للسنة الأولى من تجسيد مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر الذي ينطلق رسميا شهر ديسمبر 2022 وعلى مدار سبع سنوات وسيلعب دورا هاما للحد من الاحتباس الحراري.

وكشفت صليحة فرطاس أن الدولة وضعت جملة من التحفيزات والتسهيلات الممنوحة لكل الشباب الراغبين في إنجاز مشاريع تتعلق بالغطاء النباتي من خلال التقرب من مختلف محافظات الغابات عبر ولايات الوطن ال 58 وتلقي مختلف الشروحات المتعلقة بالمشروع المراد إنجازه.

وبخصوص المخطط الخاص بالتصدي لحرائق الغابات وإعادة تشجير الغابات التي مستها الحرائق كشفت فرطاس عن الاستراتيجية المسطرة من طرف المديرية العامة للغابات بالتنسيق مع مختلف الشركاء من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني للحد من ضياع الغطاء النباتي.

وحسب مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس فقد بلغت نسبة الاضرار التي لحقت بالغطاء النباتي جراء حرائق الغابات خلال السنة الجارية 17.000ألف هكتار مقارنة بالسنة الماضية التي سجل فيها أكثر من 100ألف هكتار.

فايزة.س

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