عمليات هدم المساكن الفوضوية متواصلة

قامت صبيحة اليوم الخميس، مصالح بعض بلديات العاصمة على غرار الولايات الأخرى، بتهديم البنايات الفوضوية بمرافقة السلطات الأمنية، التي تمس كل البنايات الفوضوية التي بنيت بطريقة غير قانونية عبر عمليات متواصلة.

وستتواصل عملية هدم و إزالة البنايات الفوضوية على مستوى عدة نقاط، حيث تم تهديم 5 بنايات منجزة بطريقة فوضوية، بداية من نوفمبر الجاري، وذلك ببلدية أولاد فايت بالعاصمة.

وقامت سلطات دائرة مصطفى بن براهيم بولاية سيدي بلعباس، بهدم الأحياء الفوضوية بتعليمات من الوالي سمير شيباني، وهذا على مستوى حي 11 ديسمبر ببلدية تلموني، تحت إشراف رئيس الدائرة

كما تم هدم 80 مسكن فوضوي بنفس الحي، شيدت بطريقة غير قانونية، وهذا بتأطير أمني أين جرت عملية الهدم في ظروف عادية، التي تهدف إلى القضاء على النقاط السوداء، وتهيئة هذا الموقع واستغلاله كأرضية صالحة لبناء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ.

حورية سعداوي

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