عملا بتعليمات الرئيس تبون: الوزير الأول يترّأس اجتماعا للحكومة في ولاية تيسمسيلت

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يترأس الوزير الأول ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، اجتماعا للحكومة في ولاية تيسمسيلت، يعد الثاني خارج قصر الحكومة حسب ما جاء في بيان الوزارة.

ويضيف ذات البيان انه سيخصص جدول أعمال هذا الاجتماع، لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية تيسمسيلت ، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.

كما سيقوم الوزير الأول، بتفقد ومعاينة عدد من المنشآت في الولاية، ويعقد لقاءً مع فعاليات المجتمع المدني.

ف.س

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