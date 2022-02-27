عمال الوكالة الوطنية للتشغيل يهددون بالدخول في اضراب مفتوح اعتبارا من هذا التاريخ

أعلنت نقابة عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، عن نيتها الدخول في إضراب وطني مفتوح، اعتبارا مـن تاريخ 6 مارس المقبل، وذلك في رسالة وجهتها إلى وزير العمل، بسبب عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة.

وطالبت النقابة بإعادة إدماج العمال المفصولين تعسفا، بينهم نقابيون على غرار الأمين الوطني للتنظيم، والأمين العام للوكالة بولاية ميلة، فضلا عن رفض طريقة تعامل الإدارة مع النقابة كشريك اجتماعي وإصرارها على اتخاذ القرارات بشكل فردي لاسيما في ما يتعلق بتطبيق الترقيات الأفقية، لضمان استمرارية الاستقرار في الوكالات الوطنية للتشغيل

واعتبت النقابة، أن تعليمة المديرية العامة تحت رقم 29 الصادرة بتاريخ 20/02/2022، جاءت غامضة في شقها التعويضي، إذ مـن غير الممكن تطبيقها دون ضمان تعويض العمال عن الساعات الإضافية.

كما دعت النقابة إلى ضرورة التغيير الفوري للنظام الداخلي وإعادة صياغته، لكونه لا يتماشى مع قوانين الدولة، مؤكدة رفضها للكثير من المواد التي كرست لديكتاتورية إدارية، في مقـدمتها المادة 121.

رمزي أحمد توميات

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